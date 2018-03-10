جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وريال مدريد (صورة)

سجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدفًا رائعًا بكعب القدم خلال فوز برشلونة المتصدر 2-صفر على مضيفه مالاغا فريق الذيل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت.

وقطع برشلونة خطوة جديدة نحو إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد، الذي يستضيف سيلتا فيغو، اليوم الأحد، بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب ثالثًا وله 57 نقطة.

وفي وقت سابق سجل كريستيانو رونالدو هدفًا بضربة رأس قوية قرب النهاية ليهدي ريال مدريد الفوز 2-1 على مضيفه إيبار.

وبعد التسجيل مرتين في شباك إيبار تقدم رونالدو للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري خلف ثنائي هجوم برشلونة ليونيل ميسي (24 هدفًا) ولويس سواريز (21 هدفًا).

وينافس إيبار على المراكز المؤهلة لأوروبا في الموسم المقبل وكانت بدايته أفضل في المباراة واعترف زيدان أن ريال عانى في البداية.

وأحكَمَ فالنسيا قبضته على المركز الرابع، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-صفر على أشبيلية؛ ليوسع الفارق مع الفريق الأندلسي صاحب المركز الخامس إلى 11 نقطة.