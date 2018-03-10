برشلونة يسقط مالاغا بثنائية ويتقدم بقوة لاقتناص لقب الدوري الإسباني (فيديو)

سجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدفًا رائعًا بكعب القدم خلال فوز برشلونة المتصدر 2-صفر على مضيفه مالاغا فريق الذيل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس السبت.

ولم يواجه برشلونة أي صعوبات في الفوز خارج أرضه، رغم غياب هدافه التاريخي ليونيل ميسي للمرة الأولى عن تشكيلة الفريق في الدوري، عقب مولد طفله الثالث وحصوله على إذن من النادي بعدم اللعب.

وجاء الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس متقنة من لويس سواريز بعد كرة عرضية من جوردي ألبا في الدقيقة الـ 15 وأضاف كوتينيو الهدف الثاني بشكل رائع من مدى قريب بعد تمريرة من عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ 28.

وبعد دقيقتين تعرض صمويل غارسيا، لاعب مالاغا للطرد بسبب تدخل عنيف ضد ألبا لتنتهي آمال أصحاب الأرض في العودة أو تهديد المتصدر.

وقطع برشلونة خطوة جديدة نحو إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو الأحد بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب ثالثًا وله 57 نقطة.

وفي وقت سابق أمس سجل كريستيانو رونالدو هدفًا بضربة رأس قوية قرب النهاية ليهدي ريال مدريد الفوز 2-1 على مضيفه إيبار.

الدوري الاسباني : #برشلونة 2 × 0 #ملقا ، اهداف الشوط الاول HD pic.twitter.com/9BljPfarnY — اهداف كرة القدم (@grp_moosa19) March 10, 2018

وهز رونالدو الشباك للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات بعدما أحرز الهدف الأول لريال في الدقيقة الـ 34 عقب تمريرة من لوكا مودريتش.

لكن إيبار صاحب المركز الثامن أدرك التعادل عن طريق إيفان راميس الذي تفوق في كرة عالية على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في الدقيقة الـ 50.

ويمر رونالدو بحالة تألق وسجل أخيرًا هدفًا في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان؛ ليقود ريال لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وكاد يهز شباك إيبار بضربة رأس بعد كرة عرضية من جاريث بيل لكن الحارس ماركو دميتروفيتش أبطل الفرصة.

وكان رونالدو صاحب الكلمة الأخيرة عندما قابل كرة عرضية من داني كاربخال داخل المنطقة ووضعها برأسه قوية في شباك الحارس في الدقيقة الـ 84 ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.

واستعاد رونالدو مستواه بعد بداية سيئة هذا الموسم عندما سجل هدفًا واحدًا في أول ثماني مباريات في الدوري ليصل إلى 18 هدفًا هذا الموسم.

وبعد التسجيل مرتين في شباك إيبار تقدم رونالدو للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري خلف ثنائي هجوم برشلونة ليونيل ميسي (24 هدفًا) ولويس سواريز (21 هدفًا).

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال عن رونالدو “هو من مجرة أخرى. يعلم أنه سيسجل وهو فريد واستثنائي. الإحصاءات تتحدث عنه. وهو لاعبنا ودائمًا يشعر بإيجابية وعندما يحرز هدفين يريد الثالث”.

* بداية أفضل

وينافس إيبار على المراكز المؤهلة لأوروبا في الموسم المقبل وكانت بدايته أفضل في المباراة واعترف زيدان أن ريال عانى في البداية.

وشدد فالنسيا قبضته على المركز الرابع وقطع خطوة كبيرة نحو العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-صفر على أشبيلية ليوسع الفارق مع الفريق الأندلسي صاحب المركز الخامس إلى 11 نقطة.

وسجل الإسباني رودريغو مورينو هدفين بواقع هدف في كل شوط ليلحق بأصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على ملعبه في أكثر من شهرين بقليل.

وسيلعب فريق المدرب فينشنزو مونتيلا على أرض مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر للبطولة بعد تعادل الفريقين دون أهداف في لقاء الذهاب.