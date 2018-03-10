لماذا ترك راموس الملعب خلال مباراة ريال مدريد وإيبار؟.. زيدان يكشف

اضطر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للخروج لوقت قصير خلال انتصار فريقه 2-1 على إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وجرى مسرعًا عبر نفق اللاعبين لدخول المرحاض وتلبية نداء الطبيعة.

وطلب راموس من الحكم خوسيه لويس مونيرا الخروج في الدقيقة 73 وذهب ميغيل نوجيرا مندوب ريال للاطمئنان على اللاعب بعد ذلك بعدة دقائق.

وعاد لاعب منتخب إسبانيا إلى أرض الملعب في الدقيقة 78 قبل لحظات من تسجيل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لفريق المدرب زين الدين زيدان.

وضحك المدرب الفرنسي عند سؤاله عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال إن اللاعب “ذهب لتلبية نداء الطبيعة”.

وسخر راموس من نفسه بعد المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب على حسابه على تويتر “نداء الطبيعة” بجانب صورة له مع رونالدو وهما يحتفلان بهدف الفوز.