ريال مدريد يعبر إيبار ويتمسك بمركزه في ترتيب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على نظيره إيبار، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب إيبوروا، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الملكي في الدقيقتين 34 و84، بينما أحرز المدافع إيفان راميس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 50.

وهز رونالدو الشباك للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات بعدما أحرز الهدف الأول لريال في الدقيقة 34 عقب تمريرة من لوكا مودريتش.

ويمر رونالدو بحالة تألق وسجل مؤخرا هدفا في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان ليقود ريال لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يهز شباك إيبار بضربة رأس بعد كرة عرضية من غاريث بيل، لكن الحارس ماركو دميتروفيتش أنقذ الفرصة.

وكان رونالدو صاحب الكلمة الأخيرة عندما قابل كرة عرضية من داني كارفخال داخل المنطقة ووضعها برأسه قوية في شباك الحارس في الدقيقة 84 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 28 مباراة وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلتقي مع مالاغا، متذيل الترتيب، اليوم أيضا ويتأخر بأربع نقاط عن أتليتيكو مدريد، الذي يستضيف سيلتا فيغو، غدا الأحد.