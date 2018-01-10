تقارير.. ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح ردًا على صفقة كوتينيو مع نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي ريال مدريد لضم النجم المصري محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي، كنوع من الرد على نادي برشلونة، والذي ضم البرازيلي كوتينيو، في صفقة قياسية بقيمة 160 مليون يورو.

ووفقا لما ذكره الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن النادي الملكي يريد الرد على غريمه الكتالوني بصفقة من العيار الثقيل، وستكون -أيضًا- من ليفربول.

وقال الموقع: “يريد ريال مدريد الرد على توقيع برشلونة مع كوتينيو بصفقة كبيرة أخرى من ليفربول”.

وأضاف: “النادي الإسباني مهتم جدًا بمحمد صلاح، اللاعب الذي يعتقد كثيرون أنه يستحق ارتداء قميص ريال مدريد، سيحاول مسؤولو الميرينغي إغراء الجناح المصري، والتعاقد معه، كما فعل برشلونة مع كوتينيو”.

يُذكر أن تقارير ربطت ريال مدريد -أيضًا- بإمكانية ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، فيما تم الكشف اخيرًا، عن أن صانع الألعاب يرفض تمديد تعاقده مع النادي اللندني، في انتظار تحرك جاد من إدارة العملاق المدريدي.