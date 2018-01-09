مكتشف ميسي: كوتينيو لا يستحق ما دفعه برشلونة

يرى جوسيب ماريا مينغيلا وكيل اللاعبين الذي اكتشف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات أن فيليب كوتينيو لاعب النادي الكتالوني الجديد لا يستحق ما دفعه النادي وهو 160 مليون يورو.

وقال مينغيلا في مقابلة مع برنامج T4 على محطة راديو ماركا الإذاعية عن كوتينيو “هو لاعب جيد سيساهم في تطوير الفريق لكنه لا يستحق ما دفعه فيه برشلونة”.

ووافق برشلونة على دفع 142 مليون جنيه استرليني (192 مليون دولار) لضم كوتينيو البالغ عمره 25 عامًا من ليفربول يوم السبت الماضي ليصبح أغلى صفقة يبرمها النادي الكتالوني في تاريخه.

وأضاف مينغيلا “عقب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان تعاقد النادي سريعًا مع عثمان ديمبلي لكنه أيضًا لا يستحق 140 دفعها النادي لشرائه من بروسيا دورتموند والآن كوتينيو يساوي 160 مليون”.

وتابع “رغم جنون سوق الانتقالات حاليًا في عالم كرة القدم إلا أنه لا يمكن القبول بأسعار السوق حاليًا”.

وعن رؤيته للمنافسة على لقب الدوري الإسباني حاليًا بعدما اتسع الفارق إلى 16 نقطة بين برشلونة المتصدر وريال مدريد حامل اللقب قال مكتشف ميسي “من الصعب على ريال مدريد العودة مجددًا لذلك استبعده من المنافسة على الليغا”

على النقيض من ريال مدريد أشاد مينغيلا بالغريم التقليدي والجار أتلتيكو قائلًا “لاعبو أتلتيكو مدريد مقاتلون وتعاقده مع لاعبين جيدين”.