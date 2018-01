ماذا قال محمد صلاح لـ”كوتينيو” بعد رحيله إلى برشلونة؟ (صورة)

وجه محمد صلاح هداف منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم رسالة إلى زميله البرازيلي فيليب كوتينيو بعد رحيله إلى نادي برشلونة الإسباني في شهر يناير الجاري.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: “استمتعت باللعب بجوارك في الفترة القصيرة التي قضيتها معك في الفريق أتمنى لك الأفضل في مغامرتك الجديدة”.

ونشر الفرعون المصري صورًا له مع اللاعب البرازيلي بعد أن رحل عن فريق ليفربول إلى نادي برشلونة الإسباني.

Really enjoyed playing with you even if it was for such a short time. I wish you all the best in your new adventure.✌???? pic.twitter.com/FN85pFeYrl

— Mohamed Salah (@22mosalah) ٩ يناير، ٢٠١٨