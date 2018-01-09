ما هو الرقم الذي سيرتديه كوتينيو مع برشلونة؟

لايزال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المنتقل حديثًا إلى برشلونة لم يحسم أمره بشأن الرقم الذي سيحمله في الفريق، إذ يأمل في استغلال غيابه عن الملاعب لمدة 20 يومًا، اتخاذ قرار نهائي حسب وضعية اللاعبين المغادرين.

وكانت أخبار قد تحدثت عن حمله القميص رقم “7 ” بعد التوقيع لبرشلونة، على خلفية مغادرة التركي أردا توران الفريق خلال الشتاء، لكن مصادر أخرى تحدثت عن رغبته في حمل الرقم “14 ” الذي حمله سابقًا الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف، والذي يملكه حاليًا المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وإذا غادر الثنائي أردا توران وماسكيرانو برشلونة الشتاء الحالي، سيكون للبرازيلي قرار واضح؛ لذا فضل كوتينيو التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الرقم الذي سيحمله في لقاءاته برفقة فريقه الجديد.

من جهة أخرى أصبح كوتينيو جارًا جديدًا لزميله السابق الأوروغوياني لويس سواريز، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما حصل على منزله في المدينة الرياضية في برشلونة، قرب النجمين وقرب مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي.