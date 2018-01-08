نادي برشلونة يعلّق على “سعر” كوتينيو

قال جوردي ميستري، نائب رئيس برشلونة، إن متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعاقد مع لاعب الوسط، فيليب كوتينيو، بسعر معقول، مقارنةً بالمبلغ الذي حدده ليفربول للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات السابقة. وأصبح كوتينيو ضمن أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم بعد توقيعه على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام، اليوم الإثنين، بعد الاتفاق على مقابل مالي قيمته 160 مليون يورو (192 مليون دولار).

وقال البرت سولير، مدير برشلونة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن ناديه تخلى عن التعاقد مع صانع اللعب البرازيلي العام الماضي؛ لأن ليفربول طلب 200 مليون يورو.

وذكر ميستري للصحفيين خلال تقديم كوتينيو رسميًا، اليوم، “لطالما اهتم النادي بالتعاقد مع كوتينيو، لكن الاختلاف مقارنة بالصيف الماضي هو أن سعره انخفض بنسبة معقولة”.

وأضاف: “لم نكشف عن الأرقام؛ لأن ليفربول لم يكن يرغب في ذلك، لكن حدث انخفاض كبير في السعر”.