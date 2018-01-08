كوتينيو يغيب 3 أسابيع عن نادي برشلونة.. تعرف على السبب

سيغيب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل إلى برشلونة، في صفقة بلغت 142 مليون جنيه إسترليني، عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع، قبل أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد.

اللاعب غاب عن لقاءي ليفربول الأخيرين، أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بسبب إصابة حقيقية في العضلات، وليس تمردًا لإجبار الفريق على قبول عرض برشلونة.

وأجرى كوتينيو الفحوصات الطبية الضرورية، قبل أن يوقّع عقده رسميًا، ويتم تقديمه للجماهير في ملعب الكامب نو، وعقد مؤتمر صحفي.

وكشفت الفحوصات الطبية عن غياب اللاعب 3 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية، إن نادي ليفربول طلب استعارة كوتينيو لنهاية الموسم، دون أن تذكر رد برشلونة على الطلب الذي تقدم به الريدز حتى يكمل اللاعب مشواره مع الفريق بدوري أبطال أوروبا.