مودريتش لاعب ريال مدريد يتفادى السجن بدفع هذا المبلغ

وافق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ،على دفع مبلغ يقارب مليون يورو لتجنب السجن في قضية التهرب الضريبي المتهم بها في إسبانيا عبر بيع حقوق صورته ما بين 2013 و2014.

وقبل النجم الكرواتي الاعتراف بالخطأ، وفضل المصالحة مع إدارة الضرائب الإسبانية بدل انتظار قرار المحكمة في مدريد والذي كان يهدده بالسجن.

وأنهى مودريتش مشاكله الضريبية في إسبانيا عكس زميله في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ الذي رفض كل محاولات الصلح وفضل دخول المحاكم للحصول على براءته.

وضربت قضية التهرب الضريبي عدة نجوم من ريال مدريد، أبرزهم: رونالدو ومودريتش ومارسيلو وراموس، ولاعبون سابقون كأنخل دي ماريا وتشابي ألونسو وكاسياس.

وفضل كل اللاعبين -باستثناء رونالدو- التسوية مع إدارة الضرائب بدل دخول المحاكم، ولتجنب السجن.