شاهد.. لقطات من داخل قصر كريستيانو رونالدو المقدر بـ 4.8 مليون جنيه إسترليني (صور)

عُرف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بالتفاخر الشديد بأنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم والتباهي بلياقته لذلك ليس من المستغرب أن يكون حريصًا على إظهار عنصر آخر من حياته وهو منزله الفاخر.

ونشر نجم ريال مدريد الذي يبلغ من العمر 32 عامًا صورًا على “انستغرام” لقصره الذي تبلغ مساحته 8.600 قدم، والمقدر ثمنه بـ 4.8 مليون جنيه إسترليني في منطقة لا فينكا في بوزويلو دي ألاركون بإسبانيا.

ويضم قصره 7 غرف نوم و8 حمامات، وبطبيعة الحال، واحدة من أهم الغرف في المنزل، هي الحضانة لتوأمه البالغ من العمر 6 أشهر إيفا ماريا وماتيو، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم ينس ابنه البالغ من العمر 7 سنوات الذي لديه ملعب صغير لكرة القدم للاستمتاع فضلًا عن حمام سباحة وصالة رياضية.

ويمتلك رونالدو أغطية وألحفة محفور عليها اسمه، حتى مقابض الأبواب عليها أحرف CR، وفي أحد الحمامات، أضاف صورة لقميص رقم 7 فوق الحوض.

في الوقت نفسه، وضع رونالدو جوائزه، بما في ذلك 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية، وعلى الرغم من وجود 4 أطفال في المنزل؛ إلا أنه يتميز بديكور وخطوط أنيقة.