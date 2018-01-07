ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد (صورة)

حافظ نادي برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزًا سهلًا على ليفانتي 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا.

وانفرد نادي برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما بقي ليفانتي في المركز الـ 16 بـ18 نقطة

وابتعد فريق ريال مدريد بشكل كبير عن المنافسة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام مضيفه سيلتا فيغو.

برشلونة نجح في توسيع الفارق إلى 9 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، و16 نقطة عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة فقط.

وهذا ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: