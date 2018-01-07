نادي برشلونة يحلق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوز سهل على ليفانتي (فيديو)

حافظ نادي برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزًا سهلًا على ليفانتي 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا.

وانفرد نادي برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه على ليفانتي، بأهداف حملت توقيع كل من النجم ليونيل ميسي، والهداف سواريز، والبرازيلي باولينهو في الدقائق الـ 12/ 38/ 93.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما بقي ليفانتي في المركز الـ 16 بـ18 نقطة.