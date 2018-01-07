مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. غاريث بيل يسجل هدفين رائعين (فيديو)

سجل اللاعب “دانييل واس” هدفًا رائعًا لـ”سيلتا فيغو” في مرمى ريال مدريد في المباراة التي تجمعه مع مضيفه “سيلتا فيغو” على ملعب بالايدوس ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.
أسباس @aspas10 الخطير! #beINLiga pic.twitter.com/NoXOcrRdoj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 7, 2018
وسجل الويلزي “غاريث بيل” التعادل في الدقيقة 36 بعد أن تلقَّى كرة من توني كروس، حيث سدّدها على يسار حارس سيلتا فيغو ليعادل النتيجة لريال مدريد.
⚽️ هدف.. بيل @GarethBale11 لا يتأخر بتسجيل التعادل. #سيلتا_فيغو 1 ✖️ #ريال_مدريد 1. #beINLiga pic.twitter.com/5Y7KRSmab9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 7, 2018
وأنقذ القائم ريال مدريد من هدف محقق بعد أن تلقَّى “إياغو أسباس” كرة بالقرب من منطقة عمليات ريال مدريد، لكنه سدّد نحو القائم في الدقيقة 14.
وتقدم “بيل” لريال مدريد مجددًا في الدقيقة 38 بعد أن تلقَّى كرة متقنة من “إيسكو”، ليسدّد كرة رائعة على يمين الحارس.
⚽️ هدف! الويلزي يضيف الثاني. #سيلتا_فيغو 1✖️ #ريال_مدريد 2. #beINLiga pic.twitter.com/CZ3VxffC4r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 7, 2018
وهذه أول مباراة لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني منذ الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو 3/0 في 23 من الشهر الماضي.
وكان برشلونة قد تغلب 3/0 على ليفانتي اليوم ليوسّع الفارق مع ريال مدريد إلى 17 نقطة مع مباراتين أقل للفريق الملكي.