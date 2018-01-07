دون أحذية.. ريال مدريد يتدرب على طريقة “روكي”

قضى لاعبو ريال مدريد ليلة رأس السنة الجديدة في ملعب سانتياغو برنابيو، يتدربون دون أحذية على تسلق مدرجات الاستاد بأمر من المدير الفني زين الدين زيدان.

وفي الوقت الذي كان فيه العالم كله يحتفل بعشية العام الجديد، طلب المدير الفني الفرنسي من لاعبيه خلع أحذيتهم والركض في الملعب وتسلق مدرجات البرنابيو دونها قبل ارتدائها مرة أخرى والتدريب بالكرة في النهاية.

وقاد هذه التدريبات مدرب اللياقة البدنية أنطونيو بينتوس، حيث كان ذلك تدريبًا جديدًا تمامًا على معظم اللاعبين، حتى الأكثر منهم خبرة.

وكانت التعليمات واضحة، وهي تسلق المدرجات خطوة خطوة دون انقطاع ودون ترك درجة واحدة من المدرج، وذلك بالصعود لأعلى ثم الهبوط بالطريقة نفسها.

وبدا هذا التدريب مرهِقًا ومشابهًا لتدريبات الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالوني خلال دوره في فيلم “روكي بالبوا” حينما كان يؤدي دور ملاكم.

ويستأنف ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني في وقت لاحق يوم الأحد بلقاء سيلتا فيغو، دون القائد سيرجيو راموس المصاب.