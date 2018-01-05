راموس ينضم إلى قائمة مصابي ريال مدريد

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة أن مدافعه سيرجيو راموس سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مشكلة في الساق، لينضم بذلك إلى قائمة المصابين في الفريق.

وإلى جانب “راموس” سيغيب عن تشكيلة ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر، في مباراة الأحد المقبل أمام “سيلتا فيغو” في الدوري “داني كارباخال” الظهير الأيمن الموقوف، بالإضافة إلى المهاجم المصاب كريم بنزيمة.

كما سيغيب “راموس” أيضًا عن مواجهة ريال مدريد في الدوري أمام ضيفه فياريال في 13 يناير كانون الثاني، وإياب دور 16 على ملعب برنابيو في كأس ملك إسبانيا قبلها بثلاثة أيام أمام “نومانسيا” الذي خسر في مباراة الذهاب 3-صفر، إضافة إلى احتمال غيابه عن ذهاب دور الثمانية.

وقد تكون مواجهة “سيلتا فيجو” أول مباراة في الدوري الإسباني يشارك فيها المهاجم الدولي الويلزي “غاريث بيل”، الذي تلاحقه الإصابات، أساسيًا مع ريال مدريد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن لعب 61 دقيقة في مباراة نومانسيا.