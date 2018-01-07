ميسي يعادل رقم الأسطورة الألمانية جيرد مولر.. تعرّف على التفاصيل (صورة)

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بمعادلة رقم الأسطورة الألمانية “جيرد مولر” اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ.

وسجّل “ميسي” الهدف الأول لناديه في مرمى ليفانتي، خلال مباراة اليوم الأحد على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ18 من الليغا، وهو الهدف رقم 365 له، ليعادل رقم “مولر” الذي سجل نفس عدد الأهداف في الدوري الألماني.

ونشر موقع “بليشر ريبورت” المختص بالإحصاءات، تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيها، إن ميسي تساوى مع مولر في إنجاز الأكثر تهديفًا مع فريق واحد بالدّوريات الخمسة الكبرى.

Leo Messi has equalled Gerd Muller’s long-standing record ???? pic.twitter.com/AlgcWMVTAB — B/R Football (@brfootball) ٧ يناير، ٢٠١٨

وفي نفس السياق يخوض “ليونيل ميسي” المباراة رقم 400 له في الدوري الإسباني مع برشلونة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ برشلونة بالليغا خلف تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.