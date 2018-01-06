بند جديد مثير في عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أمس الجمعة، أن ليونيل ميسي وضع بندًا في عقده الجديد مع برشلونة، يتيح له مغادرة الفريق الكتالوني مجانًا؛ حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا، وعدم مشاركة الفريق في الدوري الإسباني أو أي دوري آخر قوي.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، المقربة من أسوار النادي الكتالوني كشفت اليوم، عن بند مثير في عقد ميسي، إذ أن اللاعب الأرجنتيني يمكنه التحكم بمستقبله مع برشلونة في آخر عام في العقد الجديد.

وجدد ميسي (30 عامًا) عقده مع برشلونة في نوفمبر الماضي، بحيث ينتهي بنهاية موسم 2020/2021. علمًا أنه شارك مع الفريق لأول مرة في أغسطس 2008، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد.

وأصبح ميسي بعد سنوات قليلة، النجم الأول للفريق، وأفضل لاعب في تاريخه، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني، إذ أحرز جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وسجل للنادي الكتالوني 526 هدفًا، وصنع 237 في 608 مباريات.