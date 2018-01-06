اعتقال 24 مشجعًا قبل ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس

اعتقلت قوات الأمن الإسبانية في إشبيلية 24 شخصًا على الأقل، بعد اشتباكات عنيفة بين مشجعين متعصبين من فريقي إشبيلية وريال بيتيس، واللذين يتواجهان الليلة في ديربي الأندلس في إطار الجولة 18 من الدوري الإسباني.

واندلعت الأحداث مبكرًا في الصباح بين أولتراس الفريقين الأكثر تشددًا، واستعملت خلالها الأسلحة البيضاء.

وحسب المسؤول في الحكومة بالأندلس، فالجماعتان استعملتا الفيسبوك والواتساب للإعلان عن المعركة بينهما، في تحدٍ بين جزء من جماهير الفريقين الأكثر تعصبًا.

ولم يستبعد المسؤول إمكانية اعتقال المزيد من المشجعين من الجماعتين، بعد التحقيق في المعركة التي اندلعت هذا الصباح.

ويعتبر ديربي الأندلس من اللقاءات القوية في الدوري الإسباني، وشهد سيطرة إشبيلية في المواسم الخمسة الأخيرة، حيث لم يخسر نهائيًا أمام جاره ريال بيتيس.

ويحمل ريال بيتيس نكهة عربية لتواجد 3 لاعبين عرب في صفوفه، وهم المغربي زهير فضال والجزائريان عيسى ماندي ورياض بودبوز.