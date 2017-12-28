رسميًا.. فيتشنزو مونتيلا مدربًا لإشبيلية الإسباني

أعلن إشبيلية الإسباني، اليوم الخميس، تعيين الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، مدربًا للفريق، خلفًا للمُقال إدواردو بيريزو.

وقال النادي الأندلسي في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت، إن إدارة الفريق عيّنت “مونتيلا” مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى يونيو 2019.

وأوضح البيان أن المدرب السابق لميلان الإيطالي سيبدأ مهمته مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وأنهى “مونتيلا” المدير الفني السابق لفريق “إيه سي ميلان” كل ارتباطاته مع الروسونيري قبل ساعات قليلة، من الإعلان عن توليه مسؤولية الفريق الأندلسي.

وكان مونتيلا (43 عامًا) مرتبطًا مع ميلان الإيطالي، لكن تم إنهاء العقد في نوفمبر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويحتل إشبيلية المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني بعد 17 مباراة برصيد 29 نقطة، بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وسيلعب الفريق مع مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.