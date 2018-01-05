رودريغيز: مهما تألقت مع ريال مدريد لن أقنع زيدان

أكد جيمس رودريغيز، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني المعار من ريال مدريد، أنه مهما عمل في النادي الملكي لن يدخل اهتمامات المدير الفني زين الدين زيدان.

وشارك رودريغيز (25 عامًا) مع ريال مدريد في 22 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وأحرز ثمانية أهداف كما خاض ست مباريات في مشوار تتويج ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، قال الدولي الكولومبي: “رغم مساهمتي مع الفريق في تسجيل وصناعة الأهداف، إلا أنني لم أكن ضمن خطط زيدان”.

وأضاف لاعب موناكو السابق: “كل مدرب لديه تفضيلاته من اللاعبين ويجب أن أحترم قراره. لم أكن جزءًا من هذه الخطط، رغم أني سجلت وصنعت الكثير من الأهداف، يوب هاينكس مدرب رائع ويساعدني كثيرًا. لقد لعبت وقتًا أطولَ في بايرن ميونخ وبدأت في استعادة أدائي المعتاد”.

وتابع: “أريد البقاء في بايرن ميونخ؛ لأني سعيد ومرتاح للغاية في ميونخ، لا أفكر في أي شيء آخر، فالدوري الألماني مسابقة رائعة”.

وكان ريال ضم رودريغيز من موناكو مقابل حوالي 60 مليون يورو (68.4 مليون دولار) بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014.

واشتهر رودريغيز بتسجيل الأهداف الجميلة، وكان من المنتظر أن يترك بصمة مؤثرة مع ريال، لكنه اعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء، وفشل في دخول التشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي.