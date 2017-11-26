جيمس رودريغيز يفقد الذاكرة ويغيب عن تدريبات بايرن ميونخ.. تعرّف على التفاصيل

غادر الكولومبي جيمس رودريغيز لقاء بايرن ميونخ أمام بروسيا مونشغلادباخ مساء أمس في فترة بين الشوطين بداعي الإصابة لكن الفريق لم يكشف عن تفاصيلها.

وبحسب المدرب يوب هاينكس فقد النجم الكولومبي جزئيًا الذاكرة في فترة بين الشوطين ولم يكن يعرف نتيجة اللقاء حيث كان فريقه خاسرًا بهدفين لصفر.

وأعفى الفريق اللاعب من تدريبات الفريق وقد يغيب عن لقاء بروسيا دورتموند الأربعاء في دور 16 من كأس ملك إسبانيا للاحتياط.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أصيب النجم الكولومبي المعار من بايرن ميونخ بارتجاج خفيف في المخ وفقد الذاكرة لفترة قصيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يفقد خلالها لاعب الذاكرة خلال اللقاء، فقد حدث ذلك في نهائي كأس العالم في البرازيل بين ألمانيا والأرجنتين حيث تعرض الدولي الألماني كريستوفر كرامر لإصابة في الرأس جعلته يفقد الذاكرة خلال اللقاء لفترات وأكد أنه لم يكن يعرف النتيجة وذهب للسلام على حكم اللقاء.