برشلونة يتعادل مع سيلتا فيغو في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا (فيديو)

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيغو في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعادل نادي برشلونة أمام سيلتا فيغو 1-1، خلال اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس بملعب “بالايدوس”، ضمن ذهاب مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ونجح برشلونة في التقدم بهدف أول عن طريق خوسي أرناييز، بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 31 سجل سيلتا فيغو هدفًا عن طريق بيون سيستو، الذي سدد كرة في سقف المرمى .

وشارك الفرنسي عثمان ديمبلي فى المباراة من الدقيقة 72 بديلًا لأرنانيز، ليسجل الظهور الأول له منذ غياب 110 أيام.

وسيتم حسم بطاقة التأهل لربع النهائي في مباراة الإياب على أرضية ملعب كامب نو، يوم 11 يناير.

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