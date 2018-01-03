شاهد ماذا فعل سواريز في نجل ميسي؟ (فيديو)

يبدو أن العلاقة بين ليونيل ميسي وزميله في برشلونة لويس سواريز توطدت على الصعيد العائلي بشكل كبير، حيث عاد ميسي وعائلته إلى برشلونة بعد إجازة عيد الميلاد بصحبة سواريز وعائلته.

وترتبط انتونيلا روكوزو زوجة ميسي بعلاقة صداقة قوية مع صوفيا بالبي زوجة سواريز، وأصبحا شركاء في متجر لبيع الأحذية في برشلونة.

وكان نتيجة طبيعية لهذه العلاقة أن أصبح سواريز بمثابة الصديق لتياغو نجل ميسي، البالغ عمره خمس سنوات، حيث ظهر سواريز البالغ عمره 30 عامًا يمزح مع تياغو في مطار برشلونة فور الوصول.

إذ تبادل سواريز الركلات مع تياغو عدة مرات، لدرجة أن الطفل الصغير سقط على الأرض إثر ركلة من مهاجم أوروغواي.

وكان سواريز ظهر يمزح مع تياغو خلال حفل توزيع جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي توّج بها ميسي وسلّمها له زميله في برشلونة أواخر العام الماضي.