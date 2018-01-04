فالنسيا يضم مهاجم أتلتيكو مدريد

أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الخميس أنّه أكمل صفقة استعارة المهاجم لوتشيانو فييتو من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود خيار شراء اللاعب الأرجنتيني بشكل نهائي عقب نهاية العقد الحالي.

وانضم فييتو (24 عامًا) إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون يورو (24 مليون دولار) في العام 2015 عقب موسم أول رائع له في إسبانيا مع فياريال، لكنه فشل في التأقلم مع فريق المدرب “دييغو سيميوني” على مدار فترتين، وأمضى اللاعب فترة إعارة إلى إشبيلية الموسم الماضي ضمن الفترتين.

وسجل اللاعب 10 أهداف، وأرسل 5 تمريرات مؤثرة مع إشبيلية، ولم تساعده العقوبة المفروضة على تسجيل أتلتيكو مدريد للاعبين جددًا حتى الأول من يناير الجاري على ترك أي بصمة مع عودته إلى تشكيلة سيميوني في أغسطس الماضي.

وخاض فييتو 7 مباريات منذ البداية في كافة المسابقات دون أن يسجل مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

و سرّع قدوم الثنائي فيتولو ودييغو كوستا، واللذين انضما عقب نهاية العقوبة الموقّعة على أتلتيكو مدريد بعدم تسجيل لاعبين جدد، برحيلهما عن الفريق.

ومع فالنسيا، سيعود “فييتو” للعمل ثانية مع المدرب “مارسيلينو” الذي استطاع إخراج أفضل ما لديه مع فياريال ويمكن للمهاجم الأرجنتيني خوض أول مباراة له على أرض فريقه أمام جيرونا بعد غدٍ السبت في ظل إيقاف سيموني زازا كبير هدافي فالنسيا حاليًا.