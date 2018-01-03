مارسيلينو مدرب فالنسيا يعود إلى الفريق بعد حادث سيارة

عاد مارسيلينو مدرب نادي فالنسيا الإسباني إلى المدينة الإسبانية لأول مرة بعد حادث اصطدام سيارته بخنزير بري في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه سيغيب عن مباراة فريقه أمام لاس بالماس في كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

كانت قد انزلقت سيارة مارسيلينو إلى خارج أحد الطرق شمال إسبانيا وانحدرت من فوق أحد التلال بعد اصطدامها بالحيوان البري. وعاد مارسيلينو مع عدد من أفراد أسرته إلى مدينة استورياس.

وخرج المدرب من المستشفى في اليوم التالي. لكن صورًا التقطت له أظهرته مرتديًا رقبة طبية عند وصوله إلى مطار مدينة فالنسيا اليوم الأربعاء، بينما ذكر النادي على تويتر أن المدرب توجه مباشرة لحضور تدريب الفريق ليرى لاعبيه قبل توجههم إلى لاس بالماس.

وسيتولى روبين اوريا مساعد المدرب، الإِشراف على الفريق في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام لاس بالماس. وقال اوريا أمس الثلاثاء إن مارسيلينو قد يعود مع فالنسيا في مواجهة ضيفه جيرونا في الدوري السبت المقبل.

هذا وشوهد اليوم الأربعاء أيضًا المهاجم الأرجنتيني لوتشيانو فييتو لدى وصوله إلى مطار فالنسيا، مع توقعات بإبرام صفقة لإعارة اللاعب من أتليتيكو مدريد.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الذي كان معارضًا انتقال مهاجمه “تحدثت معه. لديه فرصة جيدة للانتقال. أتمنى له كل التوفيق”.