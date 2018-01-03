زيدان: كل شيء وارد مع ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بأن كل شيء ممكن خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، في الوقت التي تتحدث فيه الصحف المحلية عن التعاقد مع الحارس كيبا أريسابالاغا (بلباو) وإمكانية التعاقد مع قلب هجوم.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، عشية مباراة فريقه ضد نومانسيا في مسابقة الكأس: “ما هو أكيد بأننا نملك إمكانية التعاقد حتى 31 يناير (كانون الثاني) وكل شيء يمكن أن يحصل”.

لكن زيدان اعتبر بأنه في حال حصول حركة في سوق الانتقالات الشتوية، فإن ذلك لا يعني وجود أي ملاحظات على التشكيلة الحالية الفائزة بالدوري المحلي وبدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وقال في هذا الصدد: “أنا راض عن المجموعة، بطبيعة الحال، قد يحصل أمر ما لكني بنيت هذا الفريق وبالتالي أتحمل مسؤولية خياراتي”.

وكشف زيدان بأنه اجتمع الثلاثاء، برئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخل سانشيز وقال: “لن أكشف ما دار بيننا، تكلمنا عن كل شيء ويمكن أن نتكلم عن تعزيزات، اليوم، لا وجود لأي عملية انتقال، لكن كل شيء يمكن أن يحصل من الآن وحتى 31 يناير (كانون الثاني)، من الممكن أن يأتي أحد، كل شيء وارد، لكن ما أتمناه بالفعل هو عدم مغادرة أي لاعب”.

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن ريال مدريد على وشك التعاقد مع الحارس الشاب والواعد في صفوف أتلتيك بلباو كيبا أريسابالاغا (23 عامًا) مقابل دفع البند الجزائي في عقده وقيمته 20 مليون يورو.

وكان الحارس الباسكي خاض أول مباراة دولية له ضد كوستاريكا (5-0) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبدأ مسيرته في الدوري الإسباني في صفوف فريقه عام 2016.

أما في خط الهجوم وفي ظل غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بداعي الإصابة فإن الصحف أبرزت اسمي الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)، لا سيما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بنزيما في الآونة الأخيرة.