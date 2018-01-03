لإجباره على تمديد عقده.. ريال مدريد يعاقب لاعبه الشاب

قرّر نادي ريال مدريد إبعاد لاعبه الشاب داني غوميز (19 سنة) عن اللقاءات بعدما رفض تمديد عقده رغم عدة جولات من المفاوضات مع ممثلي اللاعب.

ويعتبر المهاجم الإسباني الشاب من أبرز المواهب في الفئات الصغرى لفريق ريال مدريد حيث سجل 32 هدفًا لفريق الشباب، ويعتبر هداف الفريق الثاني وثاني هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب حيث سجل 7 أهداف.

وشارك اللاعب الشاب في الفترة الإعدادية للفريق الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعب لقاء مانشستر يونايتد في بطولة الكأس الدولية.

وفضّلت إدارة ريال مدريد إبعاد اللاعب عن اللقاءات سواء في دوري أبطال أوروبا للشباب أو في الفريق الثاني الذي يقوده الدولي والنجم السابق غوتي، سعيًا للضغط على محيط اللاعب وممثليه للعودة لطاولة المفاوضات.

وتراقب عدة أندية أوروبية داني غوميز لخطفه، رغم كون عقده ما زال مستمرًا لموسمين.

ويرغب داني غوميز في فرصة أكبر للعب للفريق الأول وتحسين راتبه خصوصًا بعد تألقه الكبير رفقة فريق الشباب والفريق الثاني في بداية الموسم الحالي.