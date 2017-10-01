إصابة قوية تضرب داني كارفخال وتضع زيدان في ورطة قبل مواجهة إسبانيول

أعلن فريق ريال مدريد تعرض مدافعه الأيمن الدولي الإسباني داني كارفخال لفيروس سيغيبه عن لقاء إسبانيول المقرر اليوم الأحد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكدت صحف مدريد طبيعة المرض الذي أصاب اللاعب الإسباني، إذ قالت صحيفة “ماركا” إنه فيروس مس الأغشية المحيطة بالقلب، وأكد أطباء مختصون للصحيفة أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وراحة تتراوح بين 3 و6 أسابيع.

وأشارت إلى أن أي مضاعفات خطيرة قد تؤدي لتدخل جراحي لداني كارفخال.

وسيغيب المدافع البالغ من العمر 25 عاما أيضا عن صفوف منتخب إسبانيا، الذي سيواجه ألبانيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ويعتبر غياب داني كارفخال مشكلة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكونه لا يتوافر سوى على المغربي أشرف حكيمي كبديل في ظل تكليف ناتشو بالجهة اليسرى لغياب البرازيلي مارسيلو والفرنسي تيو هيرنانديز للإصابة.

وقد يلجأ المدرب الفرنسي لإشراك الدولي الإسباني لوكلس فاسكيز مدافعا أيمن خلال لقاء إسبانيول، وسبق أن أشركه في المركز نفسه خلال عدة لقاءات سابقة.