زيدان يبقي الباب مفتوحا أمام مشاركة غاريث بيل في مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول

أبقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، كل الخيارات متاحة فيما يتعلق بمشاركة النجم الويلزي غاريث بيل ضمن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام إسبانيول، غدا الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان بيل قد غادر الملعب قبيل صافرة نهاية مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا، بسبب شعوره بآلام عضلية.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت تمهيدا لمباراة الغد أمام إسبانيول: “شيء من القلق يحوم حول غاريث بيل، ولن نخاطر بشأنه، ولكن المشاركة ستتوقف على حالته”.

وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان سيدفع بالنجم بيل في مباراة إسبانيول أم أنه سيستبعده: “ربما يشارك في مباراة الغد، لكننا سنرى ذلك غدا”.

تجدر الإشارة إلى أن بيل وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشاركا في تدريبات الفريق يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أثار التكهنات والشكوك حول تشكيلة الفريق في مباراة الغد، وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن بيل تعرض مجددا لمشكلات في الساق.

وتابع زيدان أن مشاركة بيل “تعتمد بشكل كلي على لياقته”، مضيفا أنه واثق من اقتراب عودة الثلاثي كريم بنزيما ورونالدو وبيل للمشاركة معا ضمن التشكيل الأساسي ، في وقت قريب.