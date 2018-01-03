لماذا تفوق نادي برشلونة على ريال مدريد في إيرادات البث التلفزيوني؟

حصل برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على مبلغ قياسي قيمته 146.2 مليون يورو (175.6 مليون دولار) من حقوق البث التلفزيوني عن الموسم الماضي، وفقًا لأرقام كشفت عنها رابطة الدوري الإسباني، وهو ما يزيد بواقع سبعة ملايين يورو عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وحصل 20 ناديًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني على 1.247 مليار يورو ارتفاعًا من 1.237 مليار في العام السابق، وحقّق برشلونة زيادة قدرها 6.2 مليون يورو عن العام السابق.

ويتم توزيع الإيرادات وفق نتائج الفرق في آخر خمس سنوات وهو ما يوضح سبب حصول برشلونة، بطل الدوري في 2013 و2015 و2016، على قيمة أكبر من التي حصل عليها ريال مدريد الذي فاز باللقب الموسم الماضي لأول مرة منذ 2012.

وحصل ريال مدريد على ثاني أكبر مبلغ بعد برشلونة وهو 140 مليون يورو، بينما نال أتليتيكو مدريد ثالث أكبر حصة وبلغت 99 مليون يورو، مقابل 71 مليون يورو لأتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع.

وكانت أقل قيمة، وهي 39.3 مليون يورو، من نصيب ليجانيس الذي ترقّى للدرجة الأولى في 2016 لأول مرة في تاريخه.

ويتفوّق برشلونة بتسع نقاط على أتليتيكو في صدارة الدوري الإسباني الذي يستأنف يوم السبت بعد العطلة الشتوية التي استمرت أسبوعين.

وكان الموسم الماضي ثاني المواسم التي يبيع فيها الدوري الإسباني حقوق البث التلفزيوني بشكل جماعي بعد تغيير في القانون عام 2015، ووفق القواعد السابقة، التي كان يتفاوض بمقتضاها كل ناد بمفرده، حقّق الدوري الإسباني إيرادات إجمالية بلغت 851 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني.

وتوزّع رابطة الدوري الإسباني، التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، 90 بالمئة من الإيرادات على أندية الدرجة الأولى بينما تذهب 10 بالمئة إلى الدرجة الثانية.

ويتفاوض الدوري حاليًا على العقد الجديد للبث التلفزيوني، الذي يبدأ في 2019-2020، وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إن قيمته قد تصل إلى 2.3 مليار يورو.