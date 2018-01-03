شاهد نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

أنهى ريال مدريد استعداداته لمواجهة نومانسيا في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا يوم الخميس في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وحضر كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي للتدريبات.

وجاء غياب بنزيما عن التدريب يوم الأربعاء للإصابة قبل مواجهة نومانسيا على ملعبه، يوم الخميس في حين غاب كذلك لوكا زيدان حارس المرمى الثالث بالفريق الأول، ما يعني أن موها حارس فريق الشباب قد شارك في التدريب.

وحرص رونالدو البالغ عمره 32 عامًا على اصطحاب نجله (سبع سنوات) لمشاهدة التدريبات نظرًا لولعه بكرة القدم، وحرصه على مساندة والده كذلك.

وقاد رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات فريقه للفوز بكأس العالم للأندية في أبوظبي الشهر الماضي، لكن الفريق يتأخر 14 نقطة عن برشلونة متصدر الليغا.