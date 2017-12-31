بايرن ميونخ يخطف أحد أهداف برشلونة

تمكن بايرن ميونخ الألماني، من خطف الدولي الألماني ليون غويتسكا، متوسط ميدان فريق شالكة، في صفقة انتقال حرة؛ لكون عقده ينتهي صيف 2018، وبعدها سيصبح لاعبًا في صفوف حامل لقب الدوري الألماني.

وكان الدولي الألماني الشاب، الفائز بفضية ألعاب ريو دي جانيرو وكأس القارات، محط اهتمام فرق كبرى، أبرزها، ريال مدريد وبرشلونة الذي وضعه ضمن خططه، في فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب صحيفة ” ماركا “، فبايرن ميونخ أقنع اللاعب بالانتقال لصفوفه، صيف 2018، حين علم بعدم تمديد عقده مع فريقه الحالي شالكة.

ولن يدفع بايرن ميونخ أي تعويض لشالكة؛ كون اللاعب سيوقع بعد انتهاء عقده صيف 2018؛ وهو ما ضيع على فريقه فرصة كسب تعويض من فرق، كريال مدريد وبرشلونة، في الشتاء الحالي.