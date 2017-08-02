رومينيغه: بايرن ميونخ يحتاج لتصحيح المسار سريعًا

أكد كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إن فريق بايرن يحتاج إلى “تصحيح المسار” بعد الهزيمة صفر / 3 أمام ليفربول وديًا، أمس الثلاثاء، والتي أصبحت الهزيمة الرابعة للفريق في خمس مباريات ودية خاضها استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي بايرن منافسه التقليدي العنيد بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في كأس السوبر الألماني قبل أيام على بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا) .

ولكن بايرن حامل لقب البوندسليغا لم يقدم في فترة الإعداد للموسم الجديد ما يتناسب مع إمكانياته والمستوى المتوقع منه.

وتضمنت فترة إعداد بايرن للموسم الجديد جولتين متتاليتين في الصين وسنغافورة.

وبعد عودة الفريق إلى ألمانيا، دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن بقوته الضاربة خلال مباراته أمام ليفربول، مساء أمس الثلاثاء، على استاد “أليانز أرينا” في ميونخ.

ولكن ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لدورتموند، لقن بايرن درسًا قاسيًا.

وتغلب ليفربول على بايرن بثلاثة أهداف سجلها ساديو ماني ومحمد صلاح ودانيال ستوريدج في الدقائق السابعة و34 و83 على الترتيب.

وقال رومينيغه: “كان ليفربول هو الأسرع والأكثر نشاطًا وفعالية طيلة المباراة.. ولكن علينا أن نضع في حسباننا أن ليفربول كان أكثر استعدادًا أيضا.. خضنا خمس مباريات حتى الآن وخسرنا أربعًا منها، ولهذا، علينا أن نصحح مسارنا”.

وأوضح: “علينا أن نصبح بأفضل مستوياتنا في أسرع وقت وأن نستعيد لياقتنا وسرعتنا ونستعيد الانتصارات”.