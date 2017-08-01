محمد صلاح وساديو ماني يشكلان ثنائيًا مبهرًا في فوز ليفربول على بايرن ميونخ (فيديو)

تألق الثنائي محمد صلاح وساديو ماني خلال مباراة فريقهما ليفربول في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، وحقق الفريق الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره الألماني، بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف اللقاء كل من ساديو ماني (7)، محمد صلاح (35)، ودانييل ستوريدج (83)، ليصعد الريدز إلى نهائي البطولة، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يلعب بايرن ضد نابولي لتحديد المركز الثالث.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا على بايرن، بهدفين دون مقابل، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات بطولة كأس أودي الودية، والمُذاعة على قناة “أون سبورت”.

ونجح السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدف التقدم للريدز في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول عن طريق رأسية في الدقيقة 34 من زمن المباراة، إذ لعب ماني تمريرة رائعة بالكعب لألبرتو مورينيو الذي لعبها عرضية، قابلها صلاح برأسه في المرمى بعد أن اصطدمت بيد حارس بايرن.

والهدف هو الرابع لصلاح في 5 مباريات لعبها بقميص ناديه الجديد.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 12 من زمن المباراة بعد عرضية رائعة من مورينو، لكن الحارس سفين أولريتش نجح في التصدى لها.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول هذا الصيف مقابل 42 مليون يورو + 8 ملايين كحوافز، في أغلى صفقة في تاريخ الفريقين.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مع أتلتيكو مدريد الإسباني في نهائي كأس أودي الودية، وذلك عقب فوز الأخير على نابولي الإيطالي، بهدفين مقابل هدف مساء اليوم.

وفي الدقيقة 71، ألغى حكم المباراة هدف سجله البديل ماركو جروجيتش، لاعب الريدز بداعي التسلل.

وأتم البديل دانييل ستوريدج، ثلاثية ليفربول من انفراد من وسط الملعب، حيث ركض لمافسة كبيرة قبل أن يضع كرة ساقطة فوق حارس بايرن.