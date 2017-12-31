ريال مدريد يكشف عن إصابة كريم بنزيما وغيابه 3 أسابيع

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وغيابه لمدة تتراواح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى.

وقال بيان للنادي الملكي عبر موقعه الرسمي، إن بنزيما خضع لفحوصات طبية كشفت تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ بالقدم اليمنى.

وغاب بنزيما عن تدريبات ريال مدريد، أمس السبت، ليبدأ فترة من التعافي من الإصابة التي لحقت به، ليترك مدربه زين الدين زيدان مع خيارات هجومية قليلة.

وشارك الدولي الفرنسي في 20 مباراة مع ريال مدريد خلال هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

وتعرّض اللاعب لانتقادات جماهيرية لاذعة أخيرًا، بعد انخفاض معدله التهديفي وتراجُع مستواه.

وسجل بنزيمة هدفين فقط بالدوري الإسباني، بعد مرور 17 جولة، وإجمالا وصل إلى 5 أهداف بجميع المسابقات.