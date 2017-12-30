ريال مدريد يستهدف ضم أوريول بوسكيتس موهبة نادي برشلونة

كشفت صحيفة “آ س” أن ريال مدريد يراقب عن كثب لاعب برشلونة “ب” الشاب أوريول بوسكيتس، الذي يلعب كوسط ميدان دفاعي من أجل ضمه صيف 2018 بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة.

ورغم كونه يحمل نفس الاسم العائلي مع سيرجيو بوسكيتس، لكن لا تجمع بينهما علاقة قرابة سوى أن والديهما لعبا لبرشلونة والاثنان كانا بمركز حراسة مرمى.

ويبلغ أوريول بوسيكيتس 19 عامًا ويعتبره برشلونة خليفة سيرجيو بوسكيتس، كلاعب وسط دفاعي لكن المدرب إيرنيستو فالفيردي لم يمنحه سوى فرصة وحيدة حيث شارك مدة 60 دقيقة خلال لقاء إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا أمام ريال موروسيا.

ولعب أوريول بوسكيتس لصالح جميع منتخبات إسبانيا للفئات الصغرى وهو دولي في منتخب تحت 19 عامًا، وشارك هذا الموسم في 17 لقاء ضمن صفوف برشلونة “ب” في دوري الدرجة الثانية.

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في ضم اللاعب الشاب الذي يرفض حاليًا تمديد عقده فعدة أندية في إيطاليا والدوري الإنجليزي الممتاز تراقبه وترغب في ضمه.

ويسابق برشلونة الزمن لتمديد عقد اللاعب، الذي بإمكانه التوقيع لفريق جديد بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.