كريستيانو رونالدو يريد طرد غاريث بيل من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، لا يريد استمرار الويلزي غاريث بيل مع الفريق، بعد الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “دون بالون”، فإن رونالدو غاضب من تذبذب مستوى اللاعب الويلزي، إضافة إلى تكرار إصابته، وهو الأمر الذي يعتقد أنه يؤثر على مستوى ريال مدريد، بحسب الصحيفة.

وانتقل بيل (28 عامًا)، إلى ريال مدريد صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية بلغت 101 مليون يورو، بحسب تقارير، لكن اللاعب لم يظهر كنجم كبير مع الفريق الملكي، رغم أنه أسهم في فوز الفريق بـ 3 ألقاب، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك بيل مع ريال مدريد في 163 مباراة، سجل خلالها 71 هدفًا، وصنع 56، لكنه يتعرض للانتقادات؛ بسبب مستواه المتذبذب، وتعرضه للإصابات بشكل متكرر.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو يريد بيع بيل، وإعادة الكولومبي جيمس رودريغيز، المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

وسبق لرونالدو أن انتقد سياسة إدارة ريال مدريد، بعد التخلي عن لاعبين مهمين، الصيف الماضي، كجيمس رودريغيز وبيبي وألفارو موراتا، دون التعاقد مع لاعبين من نفس المستوى.

يشار إلى أن تقارير كشفت، أن إدارة ريال مدريد، أمهلت بيل حتى نهاية الموسم، لتطوير مستواه، وإلا فإنها ستتجه إلى التخلص منه، علمًا أن مانشستر يونايتد سعى إلى التعاقد معه الصيف الماضي، كما يرتبط اللاعب بالعودة إلى فريقه السابق توتنهام.