موقع “نايك” يضع اسم اللاعب في قسم نادي برشلونة.. هل حسم البلوغرانا صفقة كوتينيو؟

أشارت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية إلى أن نادي برشلونة سيحسم صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو الأسبوع المقبل، بعدما وافق على تقديم عرض قد يلبي مطالب فريقه ليفربول.

وقالت الصحيفة، إن الفريق الإسباني رفع عرضة إلى 130 مليون جنيه إسترليني (حوالي 150 مليون يورو) لضم اللاعب البرازيلي، انطلاقًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم كونه غير مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحيفة، فبرشلونة استغل بدفع ليفربول لمبلغ ضخم يبلغ 75 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، وقرر تقديم عرض ضخم لضم كوتينيو، قد يعوض الفريق الإنجليزي مبلغ الصفقة الكبيرة.

كما أكدت صحف بريطانية أخرى، أن الفريق الإسباني وافق على كل شروط ليفربول وسينهي الصفقة مع فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

ولايرغب الألماني يورغن كلوب في خسارة نجمه البرازيلي ومنحه شارة القيادة مؤخرًا، لكنه يبدو واثقًا من صعوبة الحفاظ على اللاعب الذي عبر عن رغبته في اللعب لبرشلونة.

وحسم ليفربول أول الصفقات الشتوية بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

وما جعل الأمور تزداد غموضًا هو ما فعل موقع “نايك” للملابس الرياضية، حيث وضع اسم الاعب البرازيلي مع قسم برشلونة، وعلق عليها: “فيليبي كوتينيو جاهز لإشعال الكامب نو.. احصل على قميص برشلونة 2017/18 مع اسم الساحر عليه، قم بذلك بسرعة”.

قبل أن تقوم الصفحة الرسمية بحذف المكتوب سريعًا وقال المسؤولون إن الموقع تم اختراقه.