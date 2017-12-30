كريستيانو رونالدو خطط لمستقبله بعد الاعتزال.. تعرف على مشروعه

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، أنه خطط لمستقبله بعد الاعتزال منذ كان عمره 27 عامًا عبر فريق من العاملين معه في مجال الأعمال، حيث أصبح يملك شركات وفنادق وعلاقات تجارية.

وتحدث النجم البرتغالي للإيطالي أليساندرو ديل بيرو، بعد فوزه بجائزة غلوب سوكر، وأجاب عن سؤال حول مستقبله بعد الاعتزال قائلًا: “حاليًا أركز على الملعب، أعرف أن اللحظة ستأتي حين يجب أن أغادر؛ لكني أريد أن أستغل الفرصة حتى النهاية”.

وأضاف كريستيانو رونالدو: “أعرف أني حين أعتزل ستكون لدي حياة جميلة، ولا أقول ذلك بسبب كوني أملك مالًا كثيرًا؛ لكن لأني سأتمكن من تجريب أشياء جديدة، سأحاول أن أعمل أفلامًا، وأمثّل في السينما”.

وأكد النجم البرتغالي أنه أيضًا يملك مشاريعه الخاصة، وقال: “أيضًا لدي مشاريعي الخاصة، وفنادقي وصالات الرياضة، أريد أن أتعلم أن أصبح رجل أعمال، بدأت التخطيط لمستقبلي منذ كان عمري 27-28 عامًا، لدي فريق جيد، وعدة أشخاص يعملون في شركاتي، ويساعدونني على تأسيس المزيد من المشاريع، حين ألعب كرة القدم كل شيء يتوقف علي؛ لكن أيضًا على الأشخاص الذين يعملون من أجلي”.

وأكد النجم البرتغالي أنه لم يذهب ليوفنتوس؛ لأن مانشستر يونايتد قدّموا له عرضًا جيدًا في جواب على سؤال للنجم الإيطالي، الذي تأسف لأنه ضيع فرصة اللعب بجواره حيث كانا سيشكلان ثنائيًا جيدًا.

وقال رونالدو: “كانت عدة فرق مهتمة بي؛ لكن المفتاح كان خورخي مينديز الذي دائمًا ما قادني للطريق الجيد، أتذكر أني تحدثت مع يوفنتوس الذي يبقى فريقًا رائعًا؛ لكن مانشستر يونايتد قدّم لي عرضًا بظروف جيدة تحت قيادة السير أليكس فيرغيسون، وكان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.