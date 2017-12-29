تقارير: رونالدو يطلب من ريال مدريد بيعه

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، طلب من ناديه ريال مدريد تحديد سعره، تمهيدًا للرحيل عن النادي الملكي الصيف المقبل.

وزعمت صحيفة “ديلي ريكورد” أن رونالدو يأمل موافقة ريال مدريد على رحيله عن حامل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا مقابل 89 مليون جنيه إسترليني أو أقل.

وفي حال موافقة ريال مدريد على المقابل المادي، سيبلغ ممثلو رونالدو مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تحديدًا، عقب إبداء رغبتهما في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ويرتبط قائد البرتغال بعقد حالي مع ريال مدريد حتى 2021، ويحتوي على شرط جزائي قيمته 887 مليون إسترليني، ويرى رونالدو أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية.

وتزعم الصحيفة أن ممثلي رونالدو يسعون للحصول على ضمانات من فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، لبيع اللاعب مقابل “مبلغ واقعي”.

وتقول مصادر قريبة من اللاعب: إن علاقة رونالدو وبيريز سيئة حاليًا، لدرجة أن اللاعب لا يريد التحدث إلى رئيس النادي.

ويرجع سبب الخلاف بين الرجلين إلى أن رونالدو يرى أن بيريز تراجع في وعده بتعديل أجره؛ ليتساوى مع أكثر لاعبي العالم دخلًا حاليًا، وهما ليونيل ميسي ونيمار.

ورغم فوزه بجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي، والتفوق على ميسي مرتين بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، إلا أن “الدون” يحصل على أجر أقل من ميسي ونيمار.