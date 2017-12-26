مبابي يعترف بالتفاوض مع ريال مدريد

اعترف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بالتفاوض مع ريال مدريد في الصيف الماضي حينما كان لاعبًا في موناكو.

وقال مبابي البالغ من العمر 19 عامًا في مقابلة حصرية مع صحيفة “ماركا” الإسبانية إنه تحدث بالفعل مع ريال مدريد لكن الأمر بات من الماضي بالنسبة له وللنادي الملكي.

وتألق مبابي في 2017 مع فريقه السابق موناكو الذي قاده إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن ينتقل في صفقة ضخمة إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد مع شرط الشراء النهائي الموسم المقبل مقابل 180 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله نيمار.

وأضاف مبابي بشكل مفصل عن مفاوضاته مع ريال مدريد خاصة بإعجابه بكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وتحدث أيضًا عن علاقته بزميله نيمار داخل صفوف النادي الباريسي والمباراة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال ضمن دور الستة عشر للبطولة والمقررة في فبراير/شباط المقبل.

وذكرت ماركا أن المقابلة بالكامل سيتم بثها على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة وكذلك في نسختها الورقية في اليوم ذاته.