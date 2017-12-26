لماذا تشكل صفقات ريال مدريد صدامًا بين زيدان وبيريز؟

ذكر موقع ” دون بالون ” الإسباني أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وضع لإدارة ريال مدريد مواصفات اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الشتاء الحالي، ولم تتضمن مهاجمًا جديدًا.

وحسب الموقع فالمدرب الفرنسي أعطى الموافقة بقدوم الحارس كيبا، وطالب بالتعاقد مع مدافع أوسط مخضرم ليكون بديلًا لراموس، وأكد ثقته في مواطنه كريم بنزيما، ولم يطلب التعاقد مع مهاجم.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس فلورنتينو بيريز رغم مساندته لاعبيه والمدرب بعد نهاية الكلاسيكو في غرف الملابس؛ لكنه يتحرك حاليًا لجلب لاعبين جددًا في أفق تقليص الخسائر في الموسم الحالي خصوصًا في ظل تراجع مستوى عدة أسماء وازنة في الفريق كالعميد راموس، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش لحظاته الأخيرة في مدريد.

ويرغب فلورنتيو بيريز في جلب الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلانو؛ لكونه يستجيب لمواصفات النصف الثاني من الموسم، حيث بإمكانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما وجه الرئيس رسالة غير مباشرة للأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، ويضعه ضمن أولوياته في الصيف القادم، مخالفًا رغبة زيدان الذي يفضل التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي.

وحسب موقع ” دون بالون ” فالنجم الأرجنتيني الشاب يخشى أن يصبح غير مرغوب فيه من طرف الفرق الكبرى بعد جلوسه بديلًا في يوفنتوس؛ لكن رئيس ريال مدريد بدا سعيدًا بوضع النجم الشاب، لكونه قد يقلص من ثمنه، ويبعد المنافسين عنه، وهو ما دفعه لطمئنته بشكل غير مباشر.

وأكد الموقع أن بيريز أرسل رسالة لإدارة يوفنتوس بشأن إهتمامه باللاعب لكن في صيف 2018، وليس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رغبة زيدان في ضمان استقرار لاعبيه الحالية تصطدم برغبة بيريز في العودة للتعاقدات الكبيرة، ولازال يأمل في إنقاذ الموسم الحالي من خلال تعاقدات مهمة في الشتاء مع لاعبين بإمكانهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر بيرز عودة لاعبيه والمدرب الفرنسي من العطلة، في نهاية السنة الحالية، لعقد اجتماع سيخصص للحديث عن مستوى الفريق، ومواجهة النصف الثاني بحماس أكبر ورغبة في العودة للقمة.