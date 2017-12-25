أنطونيو كونتي يفضّل تدريب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي يفضل تولي تدريب ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط كونتي بعقد مع تشيلسي حتى عام 2019، لكن الشكوك تحيط بمستقبله مع البلوز بعد تراجع الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن كونتي حريص على تدريب ريال مدريد، ويحب رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وقاد كونتي تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه اشتكى مرارًا من أن إدارة الفريق لم تعزز صفوف الفريق بالشكل اللازم، وهو ما أوقعه في صدام مع مالك الفريق، الروسي رومان أبراموفيتش.

كما أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد يعيش موسمًا صعبًا مع تراجع الفريق بـ14 نقطة عن منافسه التقليدي، برشلونة متصدر الدوري الإسباني، وتلقى خسارة بثلاثية نظيفة أمامه السبت الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويصطدم تشيلسي بمنافسه برشلونة الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وقد تحدد نتيجة المواجهتين مستقبل كونتي مع البلوز، الذي يعرف عن مالكه أبراموفيتش بإقالته المدربين بشكل متكرر.