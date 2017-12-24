فيدال يسخر من كريستيانو رونالدو وإيسكو يرد على الاتهامات (صور)

لم تنته توابع مباراة الكلاسيكو، التي جمعت ريال مدريد بضيفه برشلونة، أمس السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بمجرد إطلاق صافرة النهاية.

وسحق برشلونة مضيفه الملكي بثلاثية بيضاء، تناوب على تسجيلها كل من: لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال.

وعقب مباراة الكلاسيكو، احتفل لاعبو برشلونة بتحقيق الفوز، والابتعاد بـ 14 نقطة عن ريال مدريد، الذي ظل في المركز الرابع، علمًا بأن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة.

والتقط لاعبو برشلونة صورة جماعية في غرف الملابس؛ احتفالًا بالفوز، لكن فيدال الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة، ظهر وكأنه يستعرض عضلاته، في سخرية واضحة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي احتفل بهذا الشكل بعد الفوز على برشلونة، الموسم قبل الماضي.





وظهر رونالدو (32 عامًا) بمستوى متواضع في الكلاسيكو، وتعرض لانتقادات من جانب مشجعي ريال مدريد، خاصة مع تردده في التمرير إلى زملائه، مع أن الفرص كانت مواتية لهم للتسجيل.

من جهته، نفى لاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو، ما تردد عن تواجده في ملهى ليلي، قبل المباراة التي خسرها ريال مدريد على ملعبه.

وقال إيسكو: “مستحيل؛ كنا في فالديبيباس (المدينة الرياضية لريال مدريد)، لعله يوجد الكثير من إيسكو هناك”.

ولم يشارك إيسكو في المباراة، حيث كان يجري عمليات الإحماء، لكنه قرر الجلوس؛ بعد أن أجرى مدرب الفريق زين الدين زيدان 3 تبديلات، لم يكن من ضمنها اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.