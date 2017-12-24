222 مليون يورو و5 كرات و10 ألقاب.. أرقام مهمة في عام 2017

اللقب الرابع للويس هاميلتون في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1، الكرة الذهبية الخامسة لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللقب العاشر لنجم التنس الإسباني رافاييل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) و222 مليون يورو جعلت من البرازيلي نيمار دا سيلفا اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.. كلها أرقام مهمة صنعت مع أرقام أخرى أبرز ملامح الرياضة في 2017 .

والسطور التالية توضح أبرز الأرقام في عالم الرياضة خلال 2017:

(2) / توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، وهو ما لم يحققه أي فريق منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في التسعينيات من القرن الماضي.

وأحرز الريال اللقب بالتغلب على يوفنتوس الإيطالي 4 / 1 في المباراة النهائية على استاد كارديف في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ليكون الثاني عشر (رقم قياسي) للنادي الملكي في تاريخ مشاركاته بالبطولة، كما أنه اللقب الثالث للفريق في آخر أربع سنوات.

كما فاز الريال بألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية ليرفع رصيده إلى خمسة ألقاب في 2017.

(4) / توج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بلقبه الرابع في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1؛ ليعادل بهذا رصيد منافسه الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري.

ويأتي السائقان في المركز الثالث بقائمة أكثر السائقين حصدًا للقب العالمي، ولا يتفوق عليهما سوى الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب)، والأسطورة الألماني مايكل شوماخر (سبعة ألقاب).

(5) / حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ليعادل بهذا رصيد منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويضاعف من حجم الصراع المحتدم بينهما.

كما حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وقال رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني: “أريد سبعة أولاد، وسبع كرات ذهبية”.

(10) / عزز لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال رصيده من ألقاب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى، وأحرز اللقب العاشر (رقم قياسي)، كما توج بلقبه العاشر في كل من بطولتي مونتي كارلو وبرشلونة.

وتوج نادال في 2017 أيضًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) رابع بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى، واستعاد صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس.

(14) / اعتزل العداء الجامايكي يوسين بولت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وبعدما حصد الميدالية الرابعة عشر له في بطولات العالم لألعاب القوى، حيث توج ببرونزية سباق 100 متر في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

ولكن هذا السباق لم يكن الأخير له، وإنما ودع بولت ألعاب القوى بشكل حزين، حيث استلقى أرضًا متأثرًا بالإصابة التي حرمته من سباق 4 × 100 متر تتابع في نفس البطولة.

(21) / حافظ المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 22 مباراة متتالية، وأنهى مسيرته في 2017 بالتعادل 2 / 2 مع نظيره الفرنسي وديًا في كولونيا.

ولم يخسر المانشافت حامل اللقب العالمي أي مباراة في 2017، كما توج بلقب كأس القارات 2017 في روسيا، رغم مشاركته في البطولة بفريق يعتمد على نجوم الصف الثاني أو اللاعبين الشبان.

وتأهل المانشافت بجدارة إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها في مجموعته بالتصفيات.

وتعود آخر هزيمة للمانشافت في مباراة رسمية إلى تموز/يوليو 2016، عندما خرج الفريق من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا على يد أصحاب الأرض.

(60) / للمرة الأولى منذ 60 عامًا، سيغيب المنتخب الإيطالي (الآزوري) عن بطولات كأس العالم لكرة القدم، حيث سقط الفريق أمام نظيره السويدي في الملحق الأوروبي الفاصل بتصفيات مونديال 2018، علمًا أن الفريق لم يغب عن النهائيات منذ فشله في التأهل لمونديال 1958 بالسويد.

(222) / سدد باريس سان جيرمان الفرنسي 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة الإسباني؛ ليضم إلى صفوفه النجم البرازيلي في صفقة جعلت نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.