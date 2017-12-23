زيدان يعترف بقسوة الهزيمة في الكلاسيكو ويطالب لاعبيه بعدم الاستسلام

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأن الهزيمة صفر / 3 أمام نادي برشلونة، اليوم السبت، في كلاسيكو الدوري الإسباني كانت “قاسية للغاية” على فريقه.

وأوضح زيدان، في تصريحات إلى شبكة “بي إن” التلفزيونية الرياضية بعد المباراة: “إنها هزيمة مؤلمة.. كانت هزيمة قاسية للغاية علينا، ولكنها أمر واقع. إنها كرة القدم. كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا”.

وألقى زيدان باللوم في هذه الهزيمة على الهدف الأول الذي سجله الأوروغوياني لويس سواريز مستغلًا خطأ دفاع الريال.

وكان زيدان جازف باستبعاد نجمه الكبير إيسكو من التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم، ودفع مكانه باللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وقال زيدان، تعليقًا على هذا التغيير في تشكيلته الأساسية: “كانت هذه هي خطتنا للمباراة وهذا ما تحقق”.

ورغم شعوره بالضيق الشديد من الهزيمة، حافظ زيدان على روحه المرحة وظهرت على وجهه الابتسامة.

وأوضح زيدان أنه لا يرى أن الفريق بحاجة لتغيير أي شيء من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، رغم اتساع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة، وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وأضاف: “هذه الهزيمة قاسية للغاية بالنسبة لنا، ولكننا لا نحتاج إلى تغيير أي شيء. ولا يمكننا أن نستسلم. الآن، حان وقت الاستمتاع بالعطلة ثم نعود كما كنا، لأن شيئًا لم يُحسم بعد”.