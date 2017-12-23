مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. لماذا هاجم إيسكو صحيفة إسبانية بعد الكلاسيكو؟

تحدث إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، عقب لقاء الكلاسيكو الذي خسره فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية دون رد على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في قمة الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وأوقف إيسكو عملية الإحماء دون انتظار قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قرر إشراك كل ما أسينسيو وغاريث بيل قبل طرد المدافع كارفخال، ليغير خططه بإشراك ناتشو مكان كريم بنزيما ويترك الثنائي ينتظر.

وحسب صحيفة “آ س”، فإن زيدان كان بإمكانه تغيير خططه في التغييرات وإشراك إيسكو، لكن عودة نجم الوسط الشاب لدكة البدلاء دفعت المدرب الفرنسي لإشراك الثنائي بيل وأسينسيو.

Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) December 23, 2017

وكان مدرب ريال مدريد يستعد لإجراء 3 تغييرات بعد التأخر في النتيجة 1-0 عبر إشراك الثلاثي بيل وأسينسيو وإيسكو، لكن طرد كارفخال غيّر خططه ودفعه لتأمين دفاعه عبر إشراك ناتشو، تجنبًا لتلقي هزيمة ثقيلة.

ونشر إيسكو الخبر من الصحيفة الإسبانية، مشيرًا إلى غضبه مما نُشر، وعلّق عبر حسابه بموقع تويتر: “هناك بعض الحمقى يتحدثون.. كيف أواصل الإحماء؟ الفريق لا يملك 4 تغييرات”.