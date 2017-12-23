إنييستا: الفوز في الكلاسيكو لا يعني خروج ريال مدريد من دائرة المنافسة

أكد أندريس إنييستا، نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني، أن الفوز الكبير 3 / صفر على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لا يعني خروج الريال من دائرة المنافسة على اللقب.

وقال إنييستا: “قبل المباراة لم أستبعد الريال من دائرة المنافسة على اللقب وكذلك الحال الآن بعد الفوز عليه. ما زالت أمام كل فريق العديد من النقاط على مدار الموسم. كرة القدم أظهرت لنا أشياء مستحيلة. ما زال الموسم طويلًا، وطريق المنافسة كبير، وعلينا أن نرتكب أقل قدر من الأخطاء”.

وأوضح إنييستا، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة: “هذا الفوز يعني خطوة جديدة للفريق إلى الأمام في سباق الدوري وتوسيع الفارق بثلاث نقاط إضافية مع الريال، كما وسع الفريق الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بعد هزيمة أتلتيكو مساء أمس في نفس المرحلة، ولكن بلنسية لا يزال موجودًا”.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة حاليًا برصيد 45 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الريال صاحب المركز الرابع، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال إنييستا: “الـ14 نقطة ليس الفارق بين الفريقين، سيكون من عدم الاحترام أن نفكر هكذا، ريال مدريد من أفضل الفرق في أوروبا”.

وعن رأيه في مباراة اليوم، قال إنييستا إن برشلونة سعى “لتقليص” خطر الريال في الشوط الأول ومنعهم من استغلال الفرص التي سنحت لهم.

وأوضح: “في الشوط الثاني، كان الأداء بشكل أكثر ارتياحًا”.

فيما أعرب إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير، لكنه استبعد أن تكون هذه المباراة حاسمة في الصراع على لقب المسابقة.

وأكد فالفيردي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “نشعر بسعادة بالغة للفوز في هذه المباراة، ولكنني لا أرى أن المنافسة حُسمت على لقب المسابقة. لا أعلم بالضبط ، لكننا لم نصل لمنتصف المسابقة بعد. نحن في الصدارة ونتفوق بفرق معين ولكن شيئًا لم يُحسم. كل شيء سيحسم في ربيع العام المقبل ، وما زال الموسم طويلًا”.

وأوضح: “في الحقيقة، عانينا من بعض الارتباك بعدما تقدمنا 2 / صفر. وصنع الريال مزيدًا من الفرص عندما لعب بعشرة لاعبين فقط، وذلك أكثر مما صنع عندما كان فريقه مكتملًا”.

وشهدت الدقيقة 63 من المباراة طرد دانيال كارفاخال من صفوف الريال بعدما اعترض اللاعب الكرة بيده؛ لمنعها من دخول المرمى إثر فرصة خطيرة لبرشلونة انتهت إلى ضربة جزاء للفريق الكتالوني.

وعن شكل المواجهة مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، أشار فالفيردي للصعوبات التي واجهها فريقه والتكافؤ في مستوى الفريقين بالشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي ثم للتفوق الواضح لبرشلونة في الشوط الثاني.